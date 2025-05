Progettazione: al via terza edizione Premi Oice -2

Lupoi: riconosciemento a eccellenza made in Italy (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 mag - Il presidente dell'Oice Giorgio Lupoi sottolinea che quest'anno 'i Premi Oice 2025 hanno una valenza speciale perche' cadono in un anno di particolare importanza per la nostra Associazione che celebra i 60 anni dalla costituzione. Auspichiamo quindi una grande partecipazione di associati e non associati e vogliamo che anche quest'anno i riconoscimenti che consegneremo a giugno siano il riconoscimento dell'eccellenza del Made in Italy dell'architettura e dell'ingegneria del nostro Paese, nei diversi aspetti in cui si articola la nostra attivita', con particolare riferimento ai profili innovativi, creativi, di sostenibilita' e di sviluppo'.

