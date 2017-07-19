Professioni: Meloni, ok Cdm a 3 Ddl riforma, per commercialisti avviato esame

Approvate delega generale, per sanitari e forensi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 set - "Il Consiglio dei ministri ha varato tre disegni di legge delega - uno generale e due specifici dedicati alle professioni sanitarie e alla professione forense - legati da un minimo comun denominatore: restituire il giusto riconoscimento ad una categoria di lavoratori per troppo tempo trascurata e considerata addirittura di serie B". Lo annuncia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rendendo noto allo stesso tempo che per l'altro disegno di legge sulle professioni all'ordine del giorno oggi, la delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile l'esame e' stato solo avviato. "Il ruolo dei professionisti - rimarca la premier - e' fondamentale per il rilancio dell'Italia. Questo Governo ne riconosce da sempre la specificita', e ha scelto di approvare oggi un pacchetto di provvedimenti che era atteso da anni e che ha un obiettivo di fondo: promuovere il valore economico, culturale e sociale svolto nella nostra Nazione dal mondo delle libere professioni".

