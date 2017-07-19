Professioni: Cni, certificazioni +11% tra 2023 e 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - Nel contesto di un mercato del lavoro, sia pubblico che privato, che richiede garanzie concrete sulle competenze effettive dei professionisti, la certificazione - hanno sottolineato i relatori - rappresenta il 'gradino in piu'' che attesta le competenze specialistiche acquisite e mantenute nel tempo. Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha ricordato la decisione di dotarsi di un sistema di certificazione delle competenze a beneficio dei professionisti iscritti agli ordini attraverso una propria agenzia (Certing). Nel corso del convegno e' stata annunciata e illustrata la nuova certificazione di 'ingegnere esperto in dispositivi di sicurezza stradali'.

com-fro

(RADIOCOR) 30-11-25 10:03:18 (0157) 5 NNNN