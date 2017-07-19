Primark: apre store in Calabria con investimento 10 mln e si rafforza in Sud Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 set - Primark, retailer internazionale di moda, ha aperto un nuovo store nel centro commerciale 'Metropolis' di Rende (Cosenza) con un investimento di 10 milioni di euro nella regione Calabria. Lo ha reso noto in un comunicato la societa'. Quello appena inaugurato, con una superficie commerciale di 3.300 metri quadrati, e' il diciannovesimo punto vendita di Primark in Italia e permette di creare 100 nuove opportunita' di lavoro nel settore retail a livello locale. L'apertura si inserisce inoltre nel percorso di espansione che il retailer sta portando avanti in Italia e fa parte del piu' ampio investimento da 50 milioni di euro annunciato a novembre 2023, che prevedeva l'apertura di nuovi store a Torino, Livorno e Salerno lo scorso anno. In aggiunta, Primark ha recentemente annunciato un ulteriore investimento di 40 milioni di euro per l'apertura di altri cinque store, che saranno situati a Biella, Perugia, Napoli e Roma. Attualmente Primark conta 473 store in 17 mercati e continua il suo percorso di crescita. "Siamo felici di portare la nostra proposta unica di prodotti alla moda e accessibili ai cosentini e, piu' in generale, ai calabresi", ha commentato Luca Ciuffreda, Responsabile di Primark Italia.

