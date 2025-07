Prezzi: come trasformare le fluttuazioni in risparmio (studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - Sebbene le oscillazioni di prezzo siano influenzate da molteplici variabili, secondo l'indagine di Trovaprezzi.it, e' possibile individuare pattern ricorrenti che offrono indicazioni preziose. "Il giorno della settimana in cui si effettua l'acquisto puo' incidere significativamente sul prezzo finale, specialmente per chi osserva il mercato con costanza. Il sabato si conferma il giorno con la piu' alta concentrazione di offerte attive, seguito dal giovedi'.

Questo suggerisce che molti venditori attivano sconti in prossimita' del fine settimana, sfruttando una maggiore propensione all'acquisto degli utenti nei momenti di maggior disponibilita' di tempo. Il giovedi', invece, potrebbe rappresentare una giornata strategica per intercettare l'attenzione degli utenti prima del weekend, spesso in combinazione con newsletter promozionali o aggiornamenti di listino". A livello di categoria emergono ulteriori dinamiche degne di nota. Integratori e vitamine registrano maggiori ribassi nel weekend e a meta' settimana, coerentemente con una domanda regolare e cicli di riacquisto pianificati. I venditori possono strutturare offerte ricorrenti per fidelizzare la clientela. Smartphone e cellulari presentano sconti distribuiti, con una concentrazione nel fine settimana, a testimonianza di strategie mirate a intercettare l'utente pronto all'acquisto immediato. Profumi e prodotti per la cura del corpo mostrano una stagionalita' settimanale definita, con picchi tra martedi', mercoledi' e sabato, probabilmente legati a rifornimenti o campagne promozionali coordinate. Condizionatori e deumidificatori, soggetti a variazioni stagionali, evidenziano maggiore variabilita' nei giorni centrali della settimana, influenzata non solo da strategie promozionali ma anche da fattori esterni come meteo e logistica. "Queste dinamiche - si legge - sono il risultato di strategie di dynamic pricing adottate dai venditori per ottimizzare i margini, gestire le scorte, rispondere rapidamente alla concorrenza e sfruttare i momenti di maggiore domanda. Tuttavia, e' importante ricordare che il dynamic pricing puo' sollevare anche questioni etiche e regolamentari, come la trasparenza delle variazioni di prezzo e la tutela dei consumatori da pratiche discriminatorie". I dati storici confermano che, anche nell'arco di pochi giorni o ore, il prezzo di un prodotto puo' subire variazioni significative.

