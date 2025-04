Porti: Salvini, a fine primavera ci sara' legge su riforma settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 28 apr - 'Occorre definire la norma' sulla riforma dei porti 'e siamo a buon punto. Stiamo lavorando. Conto che a breve e intendo a fine primavera sia norma la legge di riforma sui porti'. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini, a margine di un evento a Genova. Secondo Salvini cio' significa 'investire miliardi di euro in tutte e 16 le autorita' portuali e avere allo stesso tempo una idea comune, evitare che ci siano soldi sprecati e differenti visioni anche perche' il Mediterraneo e' una fonte di ricchezza inestimabile per il futuro. Quindi spendere bene i soldi sui porti e' fondamentale'. La riforma prevede la nascita di una holding pubblica che sara' aperta anche ai privati. Sulle quote Salvini non si e' sbilanciato: 'a me interessa un controllo pubblico. Spendere tutti gli euro che chiediamo agli italiani per rendere piu' efficienti e sicuri i porti italiani e' fondamentale. E avere cabina di regia unica lo e' altrettanto'.

