Porti: Mit, nessun commissariamento, lettura errata e strumentale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - Le ricostruzioni giornalistiche circolate in queste ore sul tema dell'esercizio provvisorio delle Autorita' di Sistema Portuale risultano lontane dalla realta' dei fatti e basate su una lettura errata e strumentale dei provvedimenti assunti. Non vi e' alcun commissariamento, rende noto il Mit, ne' formale ne' sostanziale, dei porti italiani. Si tratta esclusivamente di un passaggio tecnico-amministrativo, in linea con quanto previsto dall'ordinamento e con la prassi di questo Dicastero che nell'ambito di ogni esercizio finanziario ha - da sempre - autorizzato l'esercizio provvisorio in mancanza di tutti i pareri di competenza.

Le decisioni assunte rientrano in un percorso che vede il coinvolgimento del ministero dell'Economia e delle finanze per il rilascio del necessario parere di competenza per le valutazioni di natura economico-finanziaria a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche e che e' volto ad assicurare la continuita' amministrativa dell'ente per quanto attiene alle spese obbligatorie e indifferibili. Parlare di 'commissariamento di fatto', conclude la nota del Mit, significa proporre una interpretazione priva di fondamento tesa solo ad alimentare confusione e allarmismo ingiustificato nel settore. I porti continuano a operare regolarmente, nel pieno rispetto delle norme vigenti e con l'obiettivo di garantire stabilita', sviluppo e competitivita' del sistema portuale nazionale.

