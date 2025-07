Ponte Stretto: Salvini, settimana prossima ok definitivo all'opera

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - La settimana prossima ci sara' l'ok definitivo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Ad aggiornare il crono programma e' il Vice Premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, interpellato dai cronisti all'ingresso della sede della societa' Stretto di Messina. "Da due anni e mezzo stiamo portando avanti un lavoro di cui si parla da secoli, un'opera all'avanguardia e siamo a un ottimo punto, non di arrivo, ma di partenza" afferma Salvini atteso alla riunione del cda della societa', accolto in strada dall'amministratore delegato Pietro Ciucci. "In cda oggi e poi l'obiettivo dell'approvazione del progetto definitivo la settimana prossima e l'apertura dei cantieri entro l'estate".

L'obiettivo, spiega, e' il passaggio "in pre Cipess questa settimana, del Cipess la settimana prossima e poi aspetteremo la validazione della Corte dei Conti pero' diciamo che arrivare, dopo neanche tre anni, alla approvazione del progetto definitivo di un'opera da 13,5 miliardi che rende giustizia a 5 milioni di siciliani e che la stessa Europa si aspetta e ci chiede e' assolutamente importante". Salvini aggiunge che il Ponte sullo Stretto di Messina "puo' essere una grande operazione antimafia perche' si porta lavoro, speranza, prospettiva a tanti giovani in terre che spesso sono state dimenticate". Il ministro aggiunge quindi che "da lombardo so che saranno coinvolte tante imprese in tutta Italia e la regione che avra' piu' imprese coinvolte in questa grande opera sara' la Lombardia". Salvini rivela di aver incontrato in mattinata i project manager statunitensi dell'opera, che ci saranno varie partnership internazionali "e soprattutto si creeranno tantissimi posti di lavoro in Italia in due regioni che hanno fame di opportunita' di lavoro e di speranza quindi sono contento di questi due anni e mezzo combattuti".

(RADIOCOR) 29-07-25 15:27:38 (0526)INF 5 NNNN