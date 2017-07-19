Ponte Stretto: Salvini, non e' il ponte della Lega, i no sono ideologici e pregiudiziali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - "Da Messina parte una sfida che l'Italia deve vincere al piu' presto.

Unire il Paese da Sud a Nord significa connetterlo con l'Europa e creare lavoro, sviluppo e nuove opportunita'.

Significa credere nel futuro. Oggi in piazza c'e' un popolo che guarda avanti, che sostiene il Ponte e che crede nell'Italia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a Messina alla manifestazione in favore del Ponte sullo Stretto e sottolineando che "non e' il ponte della Lega, ma un'opera che fa risparmiare soldi, tempo e inquinamento. Come cambia la vita dei pendolari con una metropolitana che collega Sicilia e Calabria. I no sono ideologici e pregiudiziali". Il ponte, ha detto Salvini, non e' solo un'infrastruttura che serve, "e' un messaggio di orgoglio e di speranza per milioni di italiani che vogliono vedere l'Italia tornare a essere numero uno" ed e' "un messaggio d'amore e di speranza per milioni di giovani italiani e milioni di giovani in tutto il mondo". Il Ponte, ha aggiunto Salvini, "sara' la piu' grande operazione di re-immigrazione positiva in Sicilia, non i barchini e i barconi a Lampedusa, ma migliaia di giovani che vogliono tornare qui, costruirsi qui un futuro, una famiglia, una casa e una speranza". A chi usa la mafia e la 'Ndrangheta per dire no al Ponte, "in maniera ingenua e a volte in malafede, io dico che l'avvio dei cantieri, di una delle piu' importanti opere avveniristiche pubbliche in tutto il mondo, sara' la piu' grande operazione contro la mafia degli ultimi decenni, perche' la mafia prospera laddove c'e' fame, dove non c'e' futuro e non c'e' speranza", ha detto Salvini, spiegando: "siamo costruttori, qui non c'e' solo una parte politica, chi guarda lontano pensa ai propri figli e ai nipoti".

Ars.

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