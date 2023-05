Ponte Stretto: Salvini, giornata storica, lavori al via entro l'estate del 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mag - Il ministro ha spiegato che 'i primi fondi per la realizzazione del Ponte saranno stanziati con la prossima legge di Bilancio'. Il passo piu' immediato sara' invece la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della societa' dello Stretto di Messina. Quanto al costo complessivo dell'opera, Salvini ha risposto che la 'cifra che c'e' nel Def e' intorno ai 14 miliardi' (13,5 miliardi per l'opera in se' altri 1,1 miliardi per i collegamenti ferroviari, mentre sono ancora da stimare i costi, meno rilevanti,per quelli stradali).

'Ovviamente sono ancora in corso gli studi aggiornati sui flussi di traffico, sui benefici per l'ambiente sui carichi di traffico perche' nel piano economico-finanziario che la societa' dovra' redigere ci saranno gli introiti da pedaggio che sara' sicuramente inferiore a quanto costa oggi attraversare lo stretto, ci saranno i costi di gestione, la concessione trentennale e quindi il passaggio di oggi e' fondamentale perche' senza la societa' Stretta' di messina non ci sarebbe chi lavora al Ponte'. 'Chi dice di no - ha concluso il ministro - non fa un torto a Salvini, ma all'ingegneria italiana che e' tra le migliori al mondo'.

