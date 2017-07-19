Ponte Stretto: Salvini, faro' di tutto per avvio lavori nel 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 dic - "Contavo che gli operai potessero incominciare a lavorare nel 2025" per il Ponte sullo Stretto di Messina. Ora "faro' tutto quello che e' nelle mie facolta' perche' sia il 2026 l'anno dell'avvio dei lavori". Lo ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Radio Liberta'.

Cel.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 27-12-25 10:41:33 (0169)INF 5 NNNN