Ponte Stretto: Piantedosi, procedure trasferite alla struttura antimafia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - 'Trasferiamo la procedura di realizzazione del Ponte sullo Stretto alla struttura per la prevenzione antimafia presso il Viminale, centralizzando gli esiti dei controlli e della gestione degli appalti. La struttura sta lavorando da tempo sulle opere di Milano Cortina e sulla ricostruzione dei vari terremoti.

Sara' obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe antimafia delle imprese'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un incontro con la stampa al termine di una riunione degli esperti anti-mafia che a vario titolo collaboreranno in previsione dei lavori per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. 'Non sono previste forme di silenzio assenso - ha detto Piantedosi - ma due fasi correlate: prima un pronunciamento veloce con prefetture e Dia e poi una conferma tramite una determinazione con tempi piu' lunghi. La struttura e' concepita per dare profondita' agli accertamenti ma non produrra' ritardi'. 'L'occasione - ha concluso Piantedosi - e' molto importante perche' non riguarda solo l'attivita' di prevenzione antimafia ma anche la sicurezza dei cantieri, il controllo e la vigilanza e sull'alloggiamento degli operai, il monitoraggio sui terreni da espropriare e sui settori del cemento e materiale da scavo e demolizioni'.

