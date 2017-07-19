Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ponte Stretto: Mit, gia' al lavoro per superare i rilievi della Corte dei conti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 'prende atto delle motivazioni della Corte dei conti'. Cosi' in una nota, in cui si specifica che 'continua l'iter per la realizzazione del collegamento tra Calabria e Sicilia, anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea. Tecnici e giuristi sono gia' al lavoro per superare tutti i rilievi e dare finalmente all'Italia un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilita', modernita' e utilita''.

            Com-Fla-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 27-11-25 19:29:23 (0619)PA,INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.