Ponte Stretto: Mit, gia' al lavoro per superare i rilievi della Corte dei conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 'prende atto delle motivazioni della Corte dei conti'. Cosi' in una nota, in cui si specifica che 'continua l'iter per la realizzazione del collegamento tra Calabria e Sicilia, anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea. Tecnici e giuristi sono gia' al lavoro per superare tutti i rilievi e dare finalmente all'Italia un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilita', modernita' e utilita''.

