Ponte Stretto: Mit, allo studio i piu' rigidi e rigorosi modelli antimafia

Gia' adottati con successo per post terremoto e Olimpiadi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mag - L'esperienza dei controlli straordinari antimafia efficacemente sperimentati per Expo Milano e poi messi in campo per eventi quali le Olimpiadi Milano-Cortina o la ricostruzione del sisma si conferma assolutamente positiva. Da una parte, spiega una nota del Mit, si punta a un rafforzamento dei controlli gia' previsti a livello locale, dall'altra parte si integra il sistema di monitoraggio con professionalita' altamente specializzate, potenziandone quindi l'efficienza anche sul piano dei tempi. Modelli simili sono attivi proprio in Calabria per la ricostruzione di quattro ospedali per un valore complessivo di 1,7 miliardi di euro. Di queste esperienze il Mit intende fare tesoro in vista dei lavori dell'opera piu' rilevante d'Europa come il Ponte sullo Stretto, che coinvolgera' migliaia di imprese in tutta Italia e piu' di 100.000 unita' lavorative.

Lab-com

(RADIOCOR) 24-05-25 11:13:56 (0227)INF 5 NNNN