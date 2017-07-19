Ponte Stretto: Ciucci, supera svantaggi insularita' Sicilia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 nov - Il Ponte 'include anche 40 km di strade e ferrovie che danno continuita' al sistema ferroviario di Calabria e Sicilia', ha aggiunto Ciucci che ha spiegato anche che la societa' Stretto di Messina e' 'una societa' in house che non ha obiettivi di utile', ricordando anche che il Ponte e' finanziato 'con fondi pubblici a fondo perduto con previsioni di traffico molto prudenti, in linea con quelli attuali, che permettono di contenere il costo del pedaggio' intorno ai 10 euro, 'dunque molto al di sotto dei costi di attraversamento attuali'.

Mas.

