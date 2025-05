Ponte Stretto: Ciucci, come stazione appaltante pensiamo ad Anas

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - 'Abbiamo messo in atto ogni tipo di prevenzione per evitare infiltrazioni mafiose e criminali ed e' prevista la tracciabilita' di ogni movimento finanziario. La societa' Stretto di Messina e' impegnata nella predisposizione della documentazione per l'approvazione al Cipess. L'esame e' particolarmente rilevante, insieme al progetto tecnico e alle risultanze di impatto ambientale e della conferenza dei servizi ci sara' la verifica del piano finanziario. Il fabbisogno e' coperto'. Lo ha detto l'amministratore delegato della societa' Stretto di Messina, Pietro Ciucci, durante un incontro con la stampa al termine di una riunione degli esperti anti-mafia che a vario titolo collaboreranno in previsione dei lavori per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. 'Il nostro obiettivo - ha concluso Ciucci - e' di portare la documentazione al Cipess entro la fine di giugno. Sull'ente appaltante, ci rivolgeremo a una stazione terza, la prima che ci viene in mente e' Anas'.

