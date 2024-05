Ponte Messina: Bergamotto, legge non prevede parere Consiglio lavori pubblici

No obbligo pubblicazione atti negoziali prodromici Eurolink (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - Il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto e la relativa relazione del progettista non devono essere trasmessi al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere.

Lo ha chiarito il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interpellanza Avs. Sulla base di informazioni ricevute dal ministero delle Infrastrutture, il sottosegretario ha chiarito che questo passaggio non e' previsto dal Dl sul 'collegamento stabile tra Sicilia e Calabria' emanato lo l'anno scorso. 'Il decreto legge n. 35 - ha evidenziato - non fa riferimento al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Lo stesso stabilisce che l'approvazione del progetto da parte del Cipess sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominati, e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato'.

Riferendosi quindi alla richiesta di pubblicazione degli atti negoziali prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi tra la societa' Stretto di Messina e il contraente generale Consorzio Eurolink, avanzata con la stessa interpellanza, Bergamotto ha puntualizzato che, anche in questo caso, 'tale adempimento non e' previsto a normativa vigente e che il Mit ha acquisito tali atti nell'ambito del controllo analogo'.

Bof

(RADIOCOR) 10-05-24 13:08:03 (0360)INF 5 NNNN