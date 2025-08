Polonia: accordo da 6 mld con Corea del Sud su produzione locale carri armati K2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 ago - La Polonia ha avviato sul proprio territorio la produzione di carri armati K2 di progettazione sudcoreana. Lo stabilisce un contratto firmato oggi alla presenza dei ministri della Difesa di entrambi i Paesi. L'accordo coinvolge anche Hyundai Rotem - ramo del colosso sudcoreano Hyundai - e segue un'intesa quadro siglata nel 2022, che prevede la fornitura di un totale di 1.000 carri armati K2 alla Polonia.

Il contratto in questione riguarda 180 unita', di cui 64 saranno fabbricate direttamente in Polonia. Come dichiarato dal ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "La Polonia acquisisce capacita' di produzione per questi carri armati, che saranno prodotti in una versione 'polonizzata' e con componenti polacche".

Anche se l'importo esatto del contratto non e' stato reso noto, l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap stima che si aggiri attorno ai 6 miliardi di dollari. La produzione sara' avviata tra il 2028 e il 2030.

Questo accordo rappresenta la seconda fornitura di carri armati K2 nell'ambito del contratto quadro del 2022. Oltre ai 1.000 carri K2, la Polonia ha ordinato dalla Corea del Sud anche sistemi di lancio multiplo K239 Chunmoo, obici semoventi K9A1 e aerei da combattimento FA-50.

imt-red

(RADIOCOR) 01-08-25 16:27:10 (0550) 5 NNNN