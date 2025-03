Polizze clima: Confartigianato, servono regole chiare e un rinvio

Per micro e piccole imprese costi per 2 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Confartigianato ha calcolato un impatto economico di almeno 2 miliardi per le micro e piccole imprese che sottoscriveranno le nuove polizze catastrofali. Ma, a fronte di questo esborso, ad oggi non vi e' certezza sui beni da assicurare, su quali danni verranno risarciti, sulla confrontabilita' delle offerte da parte delle assicurazioni. 'Senza regole chiare, rischiamo il Far West delle polizze assicurative per calamita' naturali ed eventi catastrofali', indica il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, preoccupato per le incertezze circa l'obbligo di assicurazione per oltre 4 milioni di imprese che entrera' in vigore il 31 marzo. 'Siamo preoccupati e disorientati. Confidiamo che la proroga annunciata arrivi prima della scadenza del 31 marzo e che il tempo a disposizione sia utilmente impiegato per definire regole piu' chiare che consentano di costruire polizze assicurative adatte alle esigenze delle imprese', continua Granelli. 'In ogni caso, le polizze agiscono sull'effetto ma non prevengono le cause dei danni alle imprese. Per questo sollecitiamo politiche e interventi orientati alla prevenzione dei rischi e alla messa in sicurezza del territorio', conclude.

