Pnrr: Unimpresa, 2025 anno piu' importante per attuazione, 56 mld stanziati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Il 2025 sara' l'anno piu' importante per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in Italia, con una previsione di 56 miliardi di euro stanziati, pari al 28,8% del totale delle risorse destinate all'Italia. Se a questa cifra si aggiungono i 48,6 miliardi previsti per il 2026, il biennio finale concentra oltre 105 miliardi, rappresentando il 53,8% dell'intero Pnrr. E' quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa secondo cui il biennio 2025-2026 sara' determinante non solo per garantire l'attuazione dei progetti previsti ma anche per rispettare gli obiettivi fissati dall'Unione europea. Il report ricorda che nel periodo 2020-2024 sono stati gia' stanziati 89,9 miliardi, pari al 46,2% delle risorse complessive, con investimenti significativi nella digitalizzazione e innovazione (18,8 miliardi, 70% del cronoprogramma per quella missione), nella rivoluzione verde (18,5 miliardi, 68%) e nelle infrastrutture per una mobilita' sostenibile (8,9 miliardi, 87%). Tra le sfide principali ci sono l'esecuzione delle missioni ancora in fase iniziale, come la coesione e inclusione (1,9 miliardi allocati finora, pari al 27% del totale per quella missione), e il potenziamento del sistema sanitario, dove sono stati spesi solo 2,1 miliardi (68%). "Il biennio 2025-2026 sara' decisivo per il perfetto completamento del Pnrr, con oltre il 53% delle risorse complessive ancora da impiegare in questa fase cruciale. La concentrazione di investimenti prevista negli ultimi due anni del Piano richiede una governance stabile e una stretta collaborazione tra il governo centrale e le amministrazioni territoriali, in particolare regioni e comuni, che sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nei settori in cui e' prevista la codecisione", ha detto il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. Come spiegato da Ferrara, "la capacita' di coordinare in modo efficace gli interventi e garantire che i fondi vengano spesi in maniera oculata e nei tempi previsti e' un elemento strategico per il successo dell'intero Pnrr".

