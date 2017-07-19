Pnrr: Salvini, riallocare sulla casa 1 mld di euro per creare 60mila alloggi

Alla riunione dei ministri Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 feb - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto alla prima riunione dei ministri Ue sull'emergenza abitativa organizzata dalla presidenza cipriota e dal Commissario europeo per la casa Jorgensen, 'ha annunciato la volonta' di riallocare piu' di un miliardo dei fondi del Pnrr per sistemare e assegnare ai cittadini in difficolta' 60mila appartamenti oggi inutilizzati perche' inagibili. Risorse che si sommano ai 900 milioni di euro gia' stanziati dal Mit con cui si intende avviare un modello innovativo dell'abitare che possa permettere alle famiglie con reddito medio, ai giovani, alle coppie e ai genitori separati, di accedere alla casa con riscatto progressivo'.

