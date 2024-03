Pnrr: protocollo Roma capitale-GdF regionale anticorruzione appalti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mar - Siglato oggi in Campidoglio il protocollo d'intesa fra Roma Capitale e il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza che prevede la condivisione delle informazioni necessarie alla prevenzione di frodi, corruzione, doppi finanziamenti e infiltrazioni della criminalita' organizzata all'interno dei processi di assegnazione dei fondi. Il processo garantira' l'integrita' dell'intero processo di attuazione del Pnrr. Nel dettaglio, Roma Capitale mettera' a disposizione della Guardia di Finanza notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalita' collaborative e potra' fornire input informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, utili per la prevenzione e la repressione di irregolarita', frodi e abusi di natura economico-finanziaria nonche' ai Programmi Operativi dei fondi strutturali (2014-2020 e 2021-2027) e al Piano per lo Sviluppo e la Coesione (P.S.C.).

I Reparti del Comando Regionale Lazio potranno utilizzare gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio di Roma Capitale, dello Stato e dell'Unione europea.

