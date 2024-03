Pnrr: ok Camera a risoluzione maggioranza sulle comunicazioni di Fitto

Prosegua l'interlocuzione con Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza a seguito delle comunicazioni del ministro degli Affari regionali, Raffaele Fitto, sullo stato di attuazione del Pnrr. Il testo, identico a quello depositato ieri nel Senato, e' stato votato per parti separate.

Il documento impegna, tra l'altro, l'Esecutivo a "proseguire le interlocuzioni con la Commissione europea finalizzate ad una rapida conclusione della fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi alla quinta rata del Pnrr e al conseguente pagamento della stessa" e "ad assumere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, ritenuta necessaria per garantire il conseguimento entro il 2024 di tutti gli obiettivi occorrenti per il pagamento della sesta e della settima rata del Pnrr e per la tempestiva formalizzazione delle relative richieste di pagamento". Il Governo viene inoltre sollecitato a "continuare ad informare il Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr e su tutte le misure messe in campo per assicurarne la tempestiva realizzazione".

