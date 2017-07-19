Pnrr: Lollobrigida, 800 milioni di euro in piu' per l'agrivoltaico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - Per il settore agricolo l'intero piano di investimenti sull'agrivoltaico finanziato con il Pnrr equivale ad un aumento della potenza installata del 47,7% rispetto a quella esistente. In prima fila le regioni del Sud che mettono in mostra gli incrementi piu' significativi della capacita' esistente: Campania +120%, Molise +112%, Puglia +76%.

Alla data odierna - rilevano dal Masaf - oltre 15mila imprese hanno gia' completato l'investimento con una potenza installata di circa 1.000 MW. Il nuovo avviso che viene pubblicato oggi per un importo di circa 800 milioni si stima possa finanziare tra 4mila e 6mila nuove imprese.

La misura - va ricordato - prevede un contributo a fondo perduto dell'80% su tutto il territorio nazionale.

'La misura Parco Agrisolare - ha commentato il ministro Lollobrigida - dimostra il grande lavoro compiuto dal governo Meloni per rendere le imprese agricole piu' competitive e sostenibili. Con la dotazione originaria il Pnrr per l'agricoltura poteva contare su 3,6 miliardi di euro di risorse, oggi sono 8,9 miliardi di euro a disposizione dei nostri agricoltori e dei nostri trasformatori per diventare sempre piu' competitivi sui mercati e in grado di investire in qualita''.

