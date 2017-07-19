Pnrr: Foti, piccoli Comuni protagonisti delle politiche di sviluppo e coesione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 feb - 'I piccoli Comuni sono la spina dorsale della Nazione. Sono una sua infrastruttura essenziale. Essi infatti custodiscono una parte decisiva della identita' italiana. E oggi piu' che mai sono protagonisti delle politiche di sviluppo, di coesione e di rilancio degli investimenti. Il Pnrr e la politica di coesione hanno messo i territori e in particolare i Comuni al centro dell'azione pubblica. Parliamo di circa 85.000 progetti Pnrr per un valore complessivo di circa 30 miliardi di euro, che hanno visto e vedono come soggetti attuatori Comuni, Unioni di Comuni, Province e Citta' metropolitana. E' uno sforzo senza precedenti che richiede capacita' amministrative, rapidita' di esecuzione e una collaborazione leale tra tutti i livelli istituzionali. Su questo fronte i risultati che stiamo conseguendo sono importanti'. Cosi' il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, nel messaggio di saluto inviato agli Stati generali dei piccoli Comuni dell'Anci, in corso a Roma.

