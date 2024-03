Pnrr: Fitto, nel Ddl di revisione copertura di tutti i progetti "spostati"

Al question time interrogazione sui progetti abruzzesi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mar - La revisione del Pnrr ha permesso la copertura dei progetti abruzzesi inopportunamente inseriti nel piano e non rendicontabili.

Cosi' il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha risposto a una interrogazione del question time di oggi alla camera sulle iniziative in merito al definanziamento di progetti in Abruzzo, in relazione alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 'Nel disegno di legge di revisione del Pnrr - ha detto Fitto - ci sono tutte le coperture per tutti i progetti che sono stati spostati e non definanziati dal Pnrr. Tutti compresi, nessuno escluso'.

Dca

(RADIOCOR) 06-03-24 16:30:01 (0554)PA,EURO,FONUE 5 NNNN