Pnrr: Federcepicostruzioni, fermi 304 mln per sette stazioni Fs al Sud

Lombardi: spesa al 12%, serve accelerazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 feb - La spesa di 345 milioni stanziati nell'ambito del Pnrr per il miglioramento strutturale di 7 stazioni ferroviarie del Mezzogiorno e' ferma a circa 41 milioni, neanche il 12% (esattamente l'11,89%). Ci sono dunque 304 milioni Pnrr bloccati; inoltre la realizzazione dei progetti, inizialmente concordata con l'Ue entro il 31 dicembre 2022, ha gia' subito uno slittamento di due anni. La denuncia arriva dall'associazione Federcepicostruzioni, che in una nota sollecita una 'brusca accelerazione per concludere gli interventi entro il 2025'.

Gli scali ferroviari si trovano in Campania e Puglia (2 per ciascuna regione) e in Basilicata, Calabria e Sicilia. Il presidente dell'associazione Antonio Lombardi chiede 'che le istituzioni nazionali e regionali, d'intesa con Rfi, definiscano un programma strategico che consenta oggi la sollecita realizzazione degli interventi gia' finanziati dal Pnrr, ma anche la definizione di ulteriori interventi, almeno per le stazioni strategiche e le situazioni di maggiore degrado'.

