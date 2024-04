Pnrr: Cartabellotta (Gimbe), Regioni Sud arrancano su cure a domicilio

Al top Trento: +235% assistiti in Adi. Sicilia ferma a +1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - 'Il raggiungimento degli obiettivi nazionali sull'assistenza domiciliare integrata, tra i cardini della Missione Salute del Pnrr, e' condizionato da rilevanti differenze regionali, conseguenti sia al 'punto di partenza' delle Regioni del Sud sia alle loro capacita' di recuperare il gap con l'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza'. Lo dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che oggi pubblica i risultati del monitoraggio indipendente sullo stato di attuazione della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per assistere almeno il 10% della popolazione over 65 in assistenza domiciliare integrata (Adi), il Pnrr punta ad aumentare le persone prese in carico dalle oltre 640mila del dicembre 2019 a poco meno di 1,5 milioni nel 2026, per un incremento totale di oltre 808 mila assistiti. Rispetto ai target intermedi per raggiungere questo numero, l'Agenas documenta che nel 2023 il target nazionale Pnrr di 526mila, previsto dal Dm 13 marzo 2023, e' stato superato (+1%). 'Tuttavia - sottolinea Cartabellotta - il dato nazionale e' distorto dai risultati estremamente differenti raggiunti dalle Regioni. Infatti, rispetto a una media nazionale del 101%, alcune Regioni registrano incrementi molto rilevanti: Provincia autonoma di Trento (235%), Umbria (206%), Puglia (145%), Toscana (144%).

Risultati che 'compensano' quelli di altre Regioni e in particolare Sardegna (77%), Campania (62%) e, soprattutto, Sicilia che rimane fanalino di coda all'1%'.

