Pnrr: Anci, al 92% livello di attuazione dei progetti nei Comuni -2

Non rilevanti squilibri tra Nord e Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - In termini geografici, pur con differenze, non risultano rilevanti squilibri nell'attuazione tra Comuni del Nord (96%), del Centro (89,8%) e del Sud (87,75). Particolarmente avanzata e' poi l'attuazione dei progetti nei Comuni con meno di 5mila abitanti: il 61% e' giunto alla fase conclusiva.

Alcuni investimenti hanno una significativa percentuale di progetti in fase conclusiva (collaudo in corso o avvenuto). I progetti per impianti sportivi sono in fase conclusiva nel 68% dei casi, quelli per la riqualificazione di parchi e giardini storici nel 64% e quelli per migliorare l'efficienza energetica nei cinema nei teatri e nei musei nel 70%. Infine, e' in fase conclusiva il 77% dei progetti per miglioramento della qualita' e dell'utilizzabilita' dei servizi pubblici digitali, con la trasformazione e il rinnovamento dei siti dei Comuni.

Quanto, tra gli altri progetti, ai posti negli asili nido, alberi e piste ciclabili, in pochi anni, sottolinea Anci, sono stati rilevati risultati senza precedenti, con 4,6 milioni di alberi piantati nelle Citta' metropolitane, 253 chilometri di percorsi ciclabili realizzati nei Comuni, 825 nuovi autobus ecologici gia' acquistati sui 3.000 che entro il 2026 circoleranno nelle citta'.

Risulta peraltro tuttora attiva, ricorda l'Anci, la mail fattipnrr@anci.it dove i Comuni possono inviare schede di progetto e materiali video-fotografici sulle opere inaugurate, diffuse di volta in volta sui profili social e istituzionali dell'associazione.

