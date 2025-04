Pmi: 1,25 mln di imprese artigiane, Italia leader in export delle micro e piccole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Si registra, inoltre, una incidenza sul Pil delle esportazioni delle micro e piccole imprese italiane pari al 3,3%, il doppio della media Ue (1,6%). Il successo del Made in Italy e' legato alla capacita' delle imprese italiane, soprattutto micro e piccole, di collaborare in filiere, distretti e reti d'impresa. Lo dimostra la quota di contratti di rete con capofila una micro o una piccola impresa, pari all'89% delle reti attivate dal 2010 al 2024.

Dal punto di vista occupazionale, la forza del sistema artigiano italiano e' legata anche alla sua capacita' di valorizzare le diversita' e integrare culture. Il 99,7% delle imprese femminili e' di micro o piccola dimensione. Nelle micro e piccole imprese lavora il 57% dei lavoratori dipendenti stranieri residenti in Italia. Il 99,8% delle imprese straniere in Italia sono micro e piccole imprese.

Un'impresa giovanile italiana su quattro e' artigiana, e circa il 40% degli under 35 e' attratto dall'artigianato o intraprenderebbe una professione artigiana.

'Parlando di piccole imprese e artigianato alcuni pensano ad un punto di debolezza della nostra economia. Non e' cosi'. La propensione delle imprese artigiane - dichiara Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola - a collaborare accompagna la nostra capacita' di creare coesione e innovazione. L'artigianato e' un'anima del Made in Italy.

Questo report comunica attraverso i numeri il valore di questo sistema che alimenta la capacita' di affrontare le sfide del futuro legate all'innovazione e alla sostenibilita'. La foto che emerge conferma che il Paese puo' affrontare le sfide che abbiamo avanti chiamando a raccolta i nostri talenti senza lasciare indietro nessuno. E che come scritto nel Manifesto di Assisi non c'e' nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c'e' in Italia. Come ha detto Papa Francesco 'Siamo chiamati ad essere creativi, come gli artigiani, forgiando percorsi nuovi ed originali per il bene comune''.

L'artigianato, sottolinea Marco Granelli, presidente di Confartigianato, "e' dinamico, in piena evoluzione, capace di integrare tradizione manifatturiera e nuove tecnologie, di generare occupazione dipendente e autonoma. Nel 2024, infatti, sono nate 83.586 imprese artigiane, al ritmo di 321 al giorno, e negli ultimi sei anni, 502mila giovani under 30 sono stati formati e avviati al lavoro con il contratto di apprendistato nelle imprese artigiane'.

'Artigianato futuro del made in Italy' "intende ribadire - dichiara Dario Costantini, presidente Cna - che le nostre imprese, custodi di produzioni di eccellenza con radici profonde nel territorio, hanno forte capacita' di reinventarsi e di intercettare i gusti dei consumatori. I mercati piu' evoluti chiedono qualita', unicita', personalizzazione. Ma soprattutto, chiedono prodotti che possiedano un'anima, che corrispondano ad un'idea avanzata del mondo, anche in termini di sostenibilita''.

Il marchio Made in Italy "rappresenta non solo un prodotto italiano, ma un modo di vivere, uno stile di vita tutto nostro, che si diffonde sempre di piu' nel mondo. Creazioni quindi che identificano il nostro Paese, consentono di tenere aperto un legame con esso, e testimoniano la considerazione e l'appartenenza alla sua cultura ed ai suoi valori', evidenzia Giacomo Basso, presidente di Casartigiani.

Com-Sim

(RADIOCOR) 28-04-25 17:42:22 (0471)FOOD 5 NNNN