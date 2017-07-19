Pimco: Cina, sostegno politico, deflazione persistente - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - L'inflazione dovrebbe rimanere contenuta, grazie alla politica 'anti-involuzione' del governo volta a frenare l'eccessiva concorrenza sui prezzi e la sovraccapacita' produttiva, che contribuira' a compensare alcuni squilibri tra domanda e offerta.

I deficit fiscali sono destinati ad aumentare, poiche' le autorita' ampliano il sostegno ai consumi, al welfare sociale, alle infrastrutture strategiche e alla stabilizzazione del mercato immobiliare. La Banca popolare cinese (PBOC) dovrebbe estendere l'allentamento monetario attraverso tassi piu' bassi, ampia liquidita' e altri strumenti speciali.

Nonostante le continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, la capacita' di esportazione e i vantaggi in termini di costi della Cina dovrebbero sostenere la sua quota di mercato globale, anche se gli effetti positivi sulla regione saranno piu' limitati rispetto ai cicli precedenti.

L'andamento delle esportazioni nel resto dell'Asia dovrebbe rallentare rispetto ai livelli elevati dello scorso anno, poiche' gli effetti persistenti dei dazi e l'intensificarsi della concorrenza cinese pesano sul commercio. Le economie meno legate al ciclo dei semiconduttori potrebbero subire maggiori pressioni sul conto corrente, mentre quelle piu' aperte continueranno a beneficiare della domanda piu' solida di beni tecnologici.

I prezzi piu' contenuti delle esportazioni cinesi contribuiranno a contenere l'inflazione in tutta l'Asia, ma potrebbero anche pesare sulle bilance commerciali e sugli utili societari in diversi mercati. I lenti progressi della Cina nel riequilibrio dei consumi e la sua attenzione allo sviluppo tecnologico interno continueranno a plasmare le dinamiche regionali.

Opportunita' di investimento: Le prospettive a breve termine per le obbligazioni cinesi rimangono favorevoli, in particolare per i titoli di Stato a piu' lunga scadenza, in un contesto di inflazione contenuta e di continuo allentamento monetario.

Un saldo della bilancia dei pagamenti solido e il ritorno dei flussi di capitale dovrebbero sostenere un graduale apprezzamento del renminbi (RMB) rispetto al dollaro statunitense e alle altre principali valute dei partner commerciali, con la PBOC che probabilmente gestira' il ritmo di tale apprezzamento per mantenere una stabilita' piu' ampia. Sebbene un RMB piu' forte possa aumentare il potere d'acquisto dei consumatori, e' improbabile che determini un aumento significativo dei consumi, mentre i suoi effetti collaterali potrebbero comprimere i margini delle imprese e aggravare le difficolta' occupazionali.

Se gli sforzi volti a stimolare la domanda interna dovessero prendere slancio, le condizioni per una ripresa dei crediti e dei titoli azionari potrebbero essere sostenute. Al contrario, una nuova flessione del mercato immobiliare e le pressioni tariffarie potrebbero pesare sugli asset rischiosi.

