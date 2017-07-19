Pimco: cambiamento nella retorica della Bce, piu' restrittiva - PAROLA AL MERCATO

di Konstantin Veit* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - - Sebbene la BCE abbia lasciato invariati i tassi di riferimento, ha adottato una retorica piu' restrittiva alla luce degli sviluppi in Medio Oriente.

- La Bce ora stima un'inflazione ben al di sopra dell'obiettivo nel breve termine, prima di convergere nuovamente verso il 2% nel corso del prossimo anno.

- Sebbene il Presidente Christine Lagarde abbia sottolineato le differenze rispetto al 2022, ha anche chiarito che la BCE fara' tutto il necessario per garantire la stabilita' dei prezzi nel medio termine.

- Riteniamo che sia ancora troppo presto per avere una visione definita sulla risposta della politica monetaria, poiche' intensita' e durata delle perturbazioni restano altamente incerte.

- La Bce sara' sensibile alle ricadute sull'inflazione core e monitorera' molto attentamente le aspettative di inflazione.

- Per ora ci aspettiamo solo una retorica restrittiva, ma riteniamo che la soglia affinche' la BCE possa ignorare completamente un periodo di inflazione superiore all'obiettivo sia oggi piu' elevata rispetto al periodo pre-2022.

- Le condizioni iniziali, una funzione di reazione meno ancorata allo scenario base e una minore dipendenza dall'output dei modelli macroeconomici potrebbero suggerire una BCE piu' agile.

- Qualora la Bce decidesse di intervenire piu' avanti quest'anno, allo stato attuale non prevediamo rialzi superiori a quelli gia' scontati dai mercati.

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(RADIOCOR) 19-03-26 18:27:31 (0684) 5 NNNN