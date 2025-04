Pil: Bankitalia, stima +0,6% nel '25 non tiene conto misure ritorsive dazi -2

+0,5% la stima della produzione industriale primo trimestre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 apr - "Secondo nostre stime il prodotto e' aumentato moderatamente anche nel primo trimestre del 2025" scrive la Banca d'Italia nel Bollettino economico dopo aver ricordato il +0,1% del Pil nel quarto trimestre '24. "Il valore aggiunto e' tornato a crescere nei servizi e ha segnato un nuovo, contenuto rialzo dell'industria in senso stretto; l'andamento di quest'ultima nei prossimi mesi e' soggetto alla forte incertezza legata agli effetti delle politiche commerciali Usa. Nelle costruzioni l'attivita' ha mostrato un'espansione sostenuta. Nelle proiezioni per il prossimo biennio via Nazionale ha indicato una crescita dello 0,8% nel 2026 e dello 0,7% nel 2027.

Nel primo trimestre si e' interrotta la flessione della produzione industriale in corso dalla seconda meta' del 2023 e anche gli indicatori qualitativi sulla manifattura hanno segnalato un quadro meno sfavorevole rispetto ai mesi autunnali. La Banca d'Italia aggiunge: "le nostre stime, basate su un ampio insieme di indicatori quantitativi e qualitativi, segnalano che la produzione industriale nei primi tre mesi dell'anno sarebbe aumentata di circa mezzo punto percentuale, dopo cinque trimestri consecutivi di calo". In prospettiva, tuttavia, le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, in un contesto di instabilita' geopolitica e di costi dell'energia ancora elevati, rendono assai incerto il consolidamento della ripresa.

Ggz

(RADIOCOR) 11-04-25 15:00:33 (0471)PA 5 NNNN