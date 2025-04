Pil: Bankitalia, effetto dazi Usa oltre mezzo punto nel triennio '25-'27 -2

Pnrr sostiene investimenti; inflazione all'1,5% per due anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 apr - Le proiezioni macroeconomiche dell'Italia formulate dagli esperti della Banca d'Italia mettono in evidenza anche degli aspetti positivi per l'economia italiana: la crescita del Pil e' sostenuta dall'espansione dei consumi favorita dalla ripresa del reddito disponibile reale; gli investimenti beneficiano delle misure del Pnrr ma sono penalizzati dall'incertezza connessa con le tensioni commerciali e dai perduranti effetti del venir meno degli incentivi all'edilizia residenziale (superbonus). L'investimento in beni strumentali risentirebbe dell'incertezza generata dal maggiore protezionismo, i cui effetti sarebbero tuttavia piu' che compensati quest'anno dallo stimolo derivante dagli incentivi connessi con i programmi Transizione 4.0 e 5.0.

Le vendite all'estero sono frenate in misura significativa dagli effetti dell'annunciato incremento dei dazi da parte degli Stati Uniti. Via Nazionale valuta l'inflazione al consumo si manterra' su valori intorno all'1,5% sia nel '25 che nel '26, per salire al 2% nel 2027. L'inflazione di fondo diminuirebbe, portandosi su valori intorno all'1,5% per tutto il triennio. Sulla base dei contratti futures, i prezzi di petrolio e gas diminuirebbero nel corso del triennio. Sul fronte del credito, la Banca d'Italia indica una riduzione "graduale" dei costi di finanziamento di famiglie e imprese.

com-Ggz

(RADIOCOR) 04-04-25 18:01:03 (0589)NEWS,PA 5 NNNN