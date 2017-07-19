Piemonte: voucher certificazioni pmi, si valuta nuovo bando

Boom di richieste, oltre il doppio dei fondi in poche ore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - Potrebbe arrivare un rifinanziamento del bando regionale 'Voucher certificazioni per la competitivita' e la sostenibilita' delle PMI' che in poche ore, nel primo giorno di apertura mercoledi' ha registrato un vero e proprio boom: alle 14 gia' richieste di contributo per oltre 15mln di euro, quasi il doppio della dotazione complessiva di 8,4 milioni. "La Regione Piemonte valutera' ora un rifinanziamento della misura per assicurare continuita' a uno strumento che si e' confermato strategico per la crescita e l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale", si fa sapere, mentre le strutture tecniche stanno procedendo alla verifica delle domande per garantire tempi rapidi di istruttoria e pagamento.

'Abbiamo intercettato i bisogni reali delle imprese piemontesi. Le certificazioni non obbligatorie rappresentano oggi una leva concreta di competitivita', apertura ai mercati internazionali e transizione sostenibile. La risposta al bando conferma che il tessuto produttivo piemontese e' pronto a investire sulla qualita', sull'innovazione e sulla credibilita' dei propri processi", il commento degli assessori regionali al Bilancio, Attivita' produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano e all'Ambiente e Innovazione Matteo Marnati. Le richieste hanno riguardato in particolare i comparti della meccatronica, dell'automotive, in riconversione verso altri settori ad alta specializzazione, tra i quali l'aerospazio, dell'agroindustriale e del biomedicale, oltre alle realta' orientate all'export e alla transizione verde. La misura, prevedeva contributi a fondo perduto fino a 100mila euro per impresa, con una copertura compresa tra il 50% e il 65% delle spese per certificazioni volontarie in ambito qualita', ambiente, sicurezza, sostenibilita', innovazione e internazionalizzazione. Fondi nell'ambito del Programma regionale FESR 2021-2027.

