Piemonte: Torino-Lione, tavoli tematici in attesa dei fondi dal governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Saranno convocati nelle prossime settimane i tavoli tematici, dopo l'insediamento del Comitato di Supporto alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione - tratta transfrontaliera, per approfondire le principali questioni legate all'opera, con particolare attenzione agli aspetti infrastrutturali, ambientali, economici e viabilistici.

Potrebbe essere inserito nel primo provvedimento utile lo stanziamento delle risorse destinate alle opere e alle misure di accompagnamento della fase III, pari a 50mld di euro. Su questo punto resta, pero', l'interlocuzione della regione con il governo.'Il Comitato di Supporto ha l'obiettivo di recepire le istanze degli amministratori locali e fare da punto di coordinamento tra i territori, Telt e il Governo centrale - ha spiegato l'assessore regionale Enrico Bussalino -. Il dialogo diretto consente di affrontare in modo tempestivo sia le criticita' piu' rilevanti sia le esigenze quotidiane delle comunita' locali. Stiamo lavorando affinche' anche le risorse per le opere di accompagnamento possano essere rapidamente disponibili, perche' riteniamo indispensabile affiancare alla realizzazione dell'infrastruttura interventi concreti a favore dei territori'.

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