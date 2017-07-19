Piemonte: salgono a 22,2mln fondi Fesr riforestazione, ok a 13 progetti
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 dic - Saranno tutti finanziati i 13 progetti di forestazione urbana presentati da diverse citta' del Piemonte: a consentirlo l'incremento di 13,7mln che la Giunta regionale ha riprogrammato per i fondi europei di coesione Fesr 2021-2027, che, sommato agli 8,5mln stanziati in precedenza, portano la dotazione finanziaria complessiva a 22,2mln di euro. I nuovi stanziamenti sono stati assegnato al Comune di Alessandria per 900mila; al Comune di Acqui Terme 1,34mln; al Comune di Asti 2,12mln; al Comune di Biella 2mln; al Comune di Cuneo 1,2mln; al Comune di Novara 2mln; al Comune di Borgomanero 1,85mln; al Comune di Cirie' 1,7mln; al Comune di Venaria Reale 1,26mln.
Con gli 8,5mln stanziati in precedenza erano stati finanziati i Comuni di Chivasso, Settimo Torinese, Rivalta di Torino e Nichelino.
