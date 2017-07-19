Piemonte: ponte sul Tanaro in sicurezza, dalla regione 1,44mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Via libera alla convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per il finanziamento e l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul Fiume Tanaro, nel comune di Rocchetta Tanaro. La Regione Piemonte contribuisce all'opera con 1,44mln di euro, messi a disposizione anche attraverso l'Accordo per la Coesione del 7 dicembre 2023. L'intervento ha un valore complessivo di 6,2mln di euro, con la quota restante finanziata da risorse ministeriali del Mit e del Mef tramite decreti interministeriali dedicati alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture. Si tratta di un'opera di manutenzione straordinaria necessaria a garantire una viabilita' nuovamente sicura per tutti i cittadini e le aziende di Rocchetta Tanaro e dei paesi limitrofi, nel solco della collaborazione istituzionale della Regione per la sicurezza della viabilita' provinciale.

