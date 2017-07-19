Piemonte: corre imprenditoria straniera (+3%), 55.434 imprese nel 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - Un cambio di pelle che riguarda quasi tutto tutto il territorio piemontese ma con baricentro Torino, dove hanno sede sei su dieci attivita' con dna straniero. A seguire, per volumi assoluti, si attestano le province di Cuneo (10,1%) e Alessandria (9,1%). L'analisi della densita' imprenditoriale rivela, invece, sfumature diverse: se Torino guida la classifica per incidenza sul tessuto locale (15,2%), Novara si conferma un polo di forte attrattivita' con il 13,6%. Al contrario, il peso della componente estera appare piu' contenuto nelle province di Cuneo (8,7%) e Biella (7,5%), dove la base produttiva mantiene una matrice piu' tradizionale. Sotto il profilo territoriale, le performance piu' vivaci si registrano nelle province di Cuneo (+5,7%) e Novara (+4,8%), mentre appaiono piu' stabili, seppur in territorio positivo, i bilanci di Asti (+0,7%) e Alessandria (+1,0%).

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(RADIOCOR) 21-03-26 11:20:51 (0184) 5 NNNN