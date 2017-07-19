Piemonte: bando giovani, ok a tutti 70 progetti, 22 finanziati nel 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - E' arrivato per tutti i 70 progetti presentati l'ok della Regione per il bando "Piemonte per i giovani" per il biennio 2025-26, suddivisi su due tranche di finanziamento: 48 a valere sul 2025, gli altri 22 sul 2026. I primi avranno il contributo a valere su oltre 3,1 milioni del 2025, i restanti saranno finanziati con risorse provenienti da fondi statali gia' approvati, e da risorse regionali per un totale di ulteriori 1,3 milioni. Il nuovo assetto finanziario e' arrivato con la decisione di non escludere alcun progetto: "Abbiamo lavorato per individuare risorse sufficienti a finanziare tutti i progetti, - hanno precisato in una nota il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura, Pari opportunita' e Politiche giovanili Marina Chiarelli - perche' ogni proposta rappresenta una scommessa sul talento, sulla responsabilita' e sulla creativita' delle nuove generazioni. Dietro ciascun progetto ci sono ragazzi e ragazze che vogliono partecipare, migliorare le proprie comunita', mettersi in gioco".

com-ami

