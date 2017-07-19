Piemonte: 7,2mln per nuovo Centro Unico di Prenotazione, affidato a cordata gpi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Sara' affidato al raggruppamento di imprese guidato da GPI, realta' di riferimento nel settore della sanita' digitale, la nuova piattaforma per il Centro Unico di Prenotazione (CUP) della Regione Piemonte. Azienda Zero ha formalizzato l'aggiudicazione della gara, del valore di 7,2mln di euro, che prevede la realizzazione di un'infrastruttura tecnologica che andra' a potenziare l'intero sistema di prenotazione regionale. La piattaforma garantira' un'interfaccia unificata per cittadini e operatori, semplificando le procedure di prenotazione, modifica e annullamento delle prestazioni sanitarie. Prevista anche l'integrazione di funzionalita' di intelligenza artificiale, per "strumenti operativi per ottimizzare la gestione delle agende e rendere tangibile il nostro impegno per la riduzione dei tempi di attesa", come sottolineato dall'assessore alla Sanita' Federico Riboldi.

"Stiamo dotando il Piemonte di uno strumento all'altezza delle esigenze dei cittadini. Questa piattaforma rappresenta l'infrastruttura digitale su cui costruire un servizio piu' moderno ed efficiente", le parole del direttore Generale di Azienda Zero, Adriano Leli.

com-ami

