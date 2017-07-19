Pictet AM: reddito fisso e valute, mitigare i rischi e' la priorita' - PAROLA AL MERCATO

a cura della Strategy Unit di Pictet Asset Management (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Le ragioni per cui le obbligazioni si stanno muovendo in parallelo con le azioni sono pero' chiare. Una crisi energetica provocata da un conflitto militare porta in primo piano la minaccia di stagflazione: un esito negativo sia per il reddito fisso che per l'azionario. La minaccia inflazionistica ha portato i mercati obbligazionari a scontare aumenti dei tassi di interesse, mentre solo poche settimane fa scontavano un taglio. Secondo le nostre stime, una stabilizzazione del prezzo del petrolio ai livelli attuali comporterebbe un aumento medio dell'inflazione dello 0,5% e una riduzione della crescita globale dello 0,5%. Tuttavia, la difficolta' per gli investitori risiede proprio nell'utilizzare queste stime come guida per l'allocazione tattica. Il prezzo del greggio e, per estensione, le aspettative sull'inflazione e sulla crescita potrebbero spostarsi notevolmente al di sopra o al di sotto di questi livelli: tutto dipende dalla rapidita' con cui terminera' il conflitto in Medio Oriente.

Poiche' non siamo in grado di prevedere con certezza gli sviluppi di questa guerra, riteniamo prudente riportare le nostre allocazioni obbligazionarie alla ponderazione di riferimento. Di conseguenza, abbiamo portato da sottopeso a neutrale la nostra posizione sui Treasury USA, riflettendo, da un lato, il fatto che i rendimenti sono gia' saliti e, dall'altro, che la Fed ha un duplice mandato, il che a nostro avviso limita la possibilita' di ulteriori sell-off di obbligazioni statunitensi.

Abbiamo inoltre ridotto da sovrappeso a neutrale la nostra allocazione al debito sovrano e societario in valuta locale dei mercati emergenti.

Cio' non significa che non disponiamo di posizioni difensive.

Abbiamo portato a sovrappeso la nostra esposizione allo yen giapponese e mantenuto un'allocazione superiore al benchmark nel franco svizzero, poiche' riteniamo abbiano margine di apprezzamento se il conflitto dovesse continuare.

Red-

(RADIOCOR) 19-04-26 13:44:58 (0273) 5 NNNN