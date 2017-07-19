Piano Mattei: Vertice Italia-Africa 13/2 Addis Abeba, bilancio e prospettive -FOCUS -2

No progetti 'spot' ma di lungo periodo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Quanto ai numeri di questi due anni sono stati messi a terra tutti una serie di progetti per circa 1,3 miliardi di euro tra Fondo italiano per il Clima, Plafond Africa-Cdp, Banca Mondiale, Ifad, e Banca Africana di Sviluppo. In generale l'impegno italiano, viene ricordato, e' per progetti di lungo periodo e non progetti spot; grandi iniziative su acqua, agricoltura, infrastrutture, energia, formazione e sanita'; i sei pilastri, di fatto, del Piano Mattei. Progetti, che nonostante alcune lungaggini burocratiche, hanno coinvolto in questi due anni tutto il tessuto produttivo; piccole e medie imprese e le grandi grazie anche a Sace, Simest, Confindustria, Cdp e le informative settoriali messe in atto.

Pensato e nato, il Piano Mattei, come progetto targato Italia ora poi sta assumendo sempre piu' una connotazione internazionale grazie anche al Global Gateway europeo. Del 20 giugno 2025 a Roma a Villa Doria Pamphilj, il Vertice 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent', copresieduto dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Focus in quell'occasione su tre progetti; il 'Corridoio di Lobito', l'imponente sistema di infrastrutture fisiche e digitali che ha come obiettivo quello di collegare l'Africa occidentale con quella orientale. L'agricoltura, con lo sviluppo delle filiere produttive del caffe', per rafforzare cosi' le catene del valore locale e proteggere i piccoli produttori. Il terzo grande capitolo con lo sviluppo delle interconnessioni e delle infrastrutture digitali. Circa l'influenza delle grandi potenze mondiali sul continente africano (Russia, Cina) oggi, viene ricordato, l'Italia e' in Africa, viene apprezzata la sua serieta', la coerenza, l'attivita' svolta e questo fa si' che 'magari prima ci si rivolgeva al Paese x e oggi ci si rivolge, non solo all'Italia ma anche all'Italia'.

