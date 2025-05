Piano Mattei: Rottigni, pensare anche ad una banca euro-mediterranea

Il Governo con il piano 'sta lavorando bene' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 23 mag - Una banca euro-mediterranea potrebbe essere il giusto elemento di complemento per il piano Mattei per l'Africa del governo Meloni. Marco Elio Rottigni premette di parlare a titolo personale e non da Direttore Generale dell'Abi anche se auspica che nel Comitato strategico ad hoc di Palazzo Altieri questo tema possa essere presto affrontato. Rottigni interviene ad un panel del Festival dell'Economia dedicato proprio al piano Mattei e ai risultati raggiunti. Il giudizio del banchiere sul piano e' positivo: "il Governo sta lavorando bene" afferma ricordando la sua esperienza lavorativa (nel gruppo Intesa Sanpaolo, ndr) con le banche estere del gruppo presenti anche "nelle Afriche" come definisce Rottigni il continente per rimarcare i caratteri diversi della regione subsahariana rispetto all'Africa del Nord e al resto del continente. "L'Africa e' una grandissima opportunita' per l'intero pianeta" sottolinea il Direttore generale di Palazzo Altieri e le banche possono avere un ruolo fondamentale per il sostegno della piccola industria, ad esempio nel settore agricolo, ma anche per l'educazione finanziaria con un richiamo al tema della violenza economica sulle donne. Il piano Mattei, che nella formulazione attuale ha una durata di quattro anni e investimenti complessivi di 5,5 miliardi, focalizza l'attenzione su 12 ambiti di intervento. Il Governo per la prima fase ha individuato una serie di paesi pilota per azioni concrete e di pronta attuazione. L'idea della banca euro-mediterranea nasce da una domanda di Gregorio De Felice, chief Economist di Intesa Sanpaolo, presente al dibattito che sottolinea l'importanza di creare un veicolo con una dote di capitali pubblico-privati. Secondo Rottigni pensare a una banca euro-mediterranea "dovrebbe essere un dovere".

