(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 mar - Seconda seduta consecutiva in calo per il petrolio Wti, che al Nymex ha perso 0,27 dollari, lo 0,33%, chiudendo a 81,35 dollari al barile. A pesare, oggi, l'aumento inatteso delle scorte statunitensi. Dall'inizio dell'anno, il Wti e' in rialzo di circa il 13,5%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 27-03-24 19:34:21 (0681) 5 NNNN