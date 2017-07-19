Petrolio: per Mosca nessuna indicazione dall'India di stop ad acquisti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 feb - La presidenza russa ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna informazione dall'India in merito a una possibile sospensione dei suoi acquisti di petrolio russo, in seguito all'annuncio di Donald Trump di un accordo commerciale con Nuova Delhi.

"Finora, non abbiamo ricevuto alcuna dichiarazione da Nuova Delhi in merito", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante la sua conferenza stampa quotidiana, un giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato che il primo ministro indiano Narendra Modi aveva promesso di interrompere gli acquisti di petrolio russo nell'ambito di un "accordo commerciale".

