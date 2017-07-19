Dati
            Notizie Radiocor

            Petrolio: Opec+ aumenta produzione di 137mila barili/giorno a novembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - Riad, Mosca e altri sei membri dell'Opec+ hanno aumentato le loro quote di produzione per il mese di novembre durante la riunione di oggi. 'Gli otto paesi partecipanti hanno deciso di attuare un adeguamento della produzione di 137.000 barili al giorno' a novembre rispetto al livello di produzione richiesto a ottobre, ha precisato l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) in un comunicato. Si tratta di un aumento piu' moderato di quanto alcuni prevedessero, deciso per evitare un crollo dei prezzi a fronte di una domanda in calo.

