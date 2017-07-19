Pensioni: Cgia Mestre lancia l'allarme, al Sud piu' pensioni che lavoratori -2

Situazione destinata a peggiorare anche al Centro-Nord (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - 'Con sempre piu' pensionati e un numero di occupati che, tendenzialmente, dovrebbe rimanere stabile, nei prossimi anni la spesa pubblica e' destinata ad aumentare'. Questa la conclusione di Cgia, che teme per l'equilibrio dei conti pubblici e della stabilita' economica e sociale dell'Italia. Per frenare questa tendenza e' fondamentale ampliare la base occupazionale, facendo emergere i tanti lavoratori in nero presenti nel Paese, incrementando, in particolare, i tassi di occupazione dei giovani e delle donne che, in Italia, restano tra i piu' bassi d'Europa.

Nel breve periodo, purtroppo, la situazione e' destinata a peggiorare, anche al Centro-Nord. Tra il 2025 e il 2029, infatti, si stima che poco piu' di 3 milioni di italiani lasceranno il posto di lavoro. Di questi ultimi, infatti, 2.244.700 (pari al 74% del totale) riguarderanno persone che lavorano nelle regioni centro settentrionali. 'Questi dati non lasciano alcun dubbio: nel giro di qualche anno assisteremo a una vera e propria 'fuga' da scrivanie e catene di montaggio, con milioni di persone che passeranno dal mondo del lavoro all'inattivita' con conseguenze sociali, economiche ed occupazionali di portata storica per il nostro Paese', sostiene Cgia.

Dall'analisi del saldo tra il numero di occupati e le pensioni erogate nel 2024, la provincia piu' 'squilibrata' d'Italia e' Lecce: la differenza e' pari a -90.306. Seguono Reggio Calabria con -86.977, Cosenza con -80.430, Taranto con -77.958 e Messina con -77.002. Va segnalato che l'elevato numero di assegni erogati nel Sud e nelle Isole non e' ascrivibile alla eccessiva presenza delle pensioni di vecchiaia/anticipate, ma, invece, all'elevata diffusione dei trattamenti assistenziali e di invalidita'. Un risultato preoccupante che dimostra con tutta la sua evidenza gli effetti provocati in questi ultimi decenni da quattro fenomeni strettamente correlati fra di loro: la denatalita', il progressivo invecchiamento della popolazione, un tasso di occupazione molto inferiore alla media UE e la presenza di troppi lavoratori irregolari. Verosimilmente, nei prossimi anni la situazione e' prevista in peggioramento in tutto il Paese, anche nelle zone piu' avanzate economicamente.

Tuttavia, gia' oggi ci sono 8 province settentrionali che al pari della quasi totalita' di quelle meridionali registrano un numero di pensioni erogate superiore a quello dei lavoratori attivi. Esse sono: Rovigo (-2.040), Sondrio (-2.793), Alessandria (-6.443), Vercelli (-7.068), Biella (-9.341), Ferrara (-9.984), Genova (-10.074) e Savona (-13.753). Due province della Liguria su quattro presentano un risultato anticipato dal segno meno, mentre in Piemonte sono tre su otto. Delle 107 province d'Italia monitorate in questa analisi dell'Ufficio studi della CGIA, 'solo' 59 presentano un saldo positivo. Infine, le uniche realta' territoriali del Mezzogiorno che registrano una differenza positiva sono Matera (+938), Pescara (+3.547), Bari (+11.689), Cagliari (+14.014) e Ragusa (+20.333). Come dicevamo piu' sopra, con tanti pensionati e pochi giovani, anche le imprese sono in seria difficolta'. Reperire sul mercato del lavoro figure professionali altamente specializzate e' ormai diventata un'impresa quasi impossibile. Ad oggi, la regione che presenta l'indice di anzianita' dei dipendenti privati piu' elevato e' la Basilicata (82,7). Significa che ogni 100 dipendenti al di sotto dei 35 anni, ve ne sono 82,7 che hanno oltre 55 anni.

Seguono la Sardegna (82,2), il Molise (81,2), l'Abruzzo (77,5) e la Liguria (77,3). Il dato medio nazionale e' pari al 65,2. Le regioni meno 'colpite' da questo fenomeno - anche se gia' da alcuni anni sono costrette comunque a fare i conti con questa criticita' - sono l'Emilia Romagna (63,5), la Campania (63,3), il Veneto (62,7), la Lombardia (58,6) e il Trentino Alto Adige (50,2).

