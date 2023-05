Patto stabilita': Ferber (Ppe), proposta Bruxelles insoddisfacente, non risolve i problemi

L'esponente tedesco al confronto in corso sulla riforma (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Strasburgo, 9 mag - Il gruppo europarlamentare parlamentare tedesco del Ppe appare orientato a dare battaglia sulla proposta di riforma delle regole di bilancio sulla scia delle posizioni del governo nazionale. Il deputato Markus Ferber (Csu) ha indicato nel dibattito in corso a Strasburgo sul patto di stabilita', che 'quest'ultimo non ha sofferto di un problema di flessibilita', ma di un problema di applicazione, di credibilita': nella proposta della Commissione ci sono elementi che non contribuiranno a risolvere i problemi in modo utile'. In sostanza, la Commissione 'ha concesso troppa flessibilita' e il consolidamento di bilancio e' sempre stato ritardato'. La proposta della Commissione dovra' essere vagliata sia dal Consiglio che dal Parlamento europeo.

