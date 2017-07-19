Parigi: frode su biglietti Louvre, 9 arresti e perdite per oltre 10 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Dopo il furto che aveva sconvolto il mondo, ora il celebre museo del Louvre deve fare i conti anche con una frode milionaria sui biglietti. Sono infatti nove le persone arrestate per una sospetta truffa sui tagliandi d'ingresso al Museo del Louvre e alla Reggia di Versailles. A spiegarlo e' stata la stessa procura di Parigi, stimando le perdite per il Louvre in 'oltre 10 milioni di euro'. Tra gli indagati ci sono due dipendenti del celebre museo, guide turistiche e un'altra persona 'sospettata di aver organizzato la rete'.

Il Louvre era gia' salito alla ribalta nell'autunno del 2025 per una spettacolare rapina che aveva attirato l'attenzione di tutto il mondo, con un bottino stimato di 88 milioni di euro. Per quanto riguarda la frode sui biglietti, le autorita' hanno sequestrato oltre 957mila euro in contanti, oltre a 486mila su vari conti bancari. La procura ritiene che i sospettati abbiano investito parte del ricavato della frode in immobili 'sia in Francia che a Dubai'.

